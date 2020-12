Renato Augusto Carneiro

★30/09/1918

Um lagunense batalhador, aqui nascido em 30 de setembro de 1918, filho de Rita (Soares) e de Antonio Augusto Carneiro. Cedo destacou-se no meio futebolístico da cidade, jogando nos principais clubes e até recebendo convites para ir jogar em outras cidades, preferindo continuar em sua terra natal, ingressando profissionalmente no Porto, como artífice de estrutura de obras e metalurgia, popularmente chamado de ferreiro e ali se aposentando em 26 de outubro de 1976, chegando antes a ocupar as funções de contra-mestre e chefe de abastecimento d’agua de todo o porto. Era casado com Petronilia (Mattos), com quem teve oito filhos. Morador do bairro de Magalhães deu importante contribuição a Sociedade Recreativa 3 de Maio, colaborando na construção da nova sede e até por isso tendo recebido justa homenagem daquele clube. Faleceu em 28 de junho de 1995.