Lagunense, nascido em 5 de janeiro de 1953, Renato Borges de Oliveira é o focalizado da coluna Perfil desta edição. Filho dos saudosos “seo” Escobar e dona Leopoldina, atua na Câmara de Vereadores da nossa cidade.

Pai de Cristina, Renê, Renata e Gustavo, ele é dono de uma carreira eclética: “Trabalhei como pesquisador nas localidades de Cabeçuda e Rancho Queimado, com o intuito de obter informações para então pavimentação da BR- 101. Por algum tempo, cheguei a me dedicar ao transporte e comércio de charque e frutos do mar. Atuei na função de rádio amador, no transporte de malotes e fui proprietário de panificadoras e mercado em Laguna e outras cidades da região”, recorda.

Na política, já foi candidato a prefeito e na vereança chegou a assumir em algumas oportunidades: “Concorri em seis eleições e no decorrer de todos esses anos cheguei a exercer o mandato em vários momentos. Mais recentemente, em 2016, concorri a prefeito, pelo PSC”.

O interesse pela vida pública, foi despertado pelo pai, ainda na infância: “Ele foi um grande líder político. Lembro que aos nove anos já o acompanhava em suas visitas, nas sessões da Câmara e comícios”.

Se o assunto é o descanso merecido e os momentos de lazer, Renato conta aos leitores seus passatempos prediletos: “Gosto de me dedicar a leitura, assistir filmes, ouvir uma boa música, orar, caminhar e estar na companhia de minha família e dos amigos”.