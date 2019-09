Resgate da Cultura Açoriana nas escolas municipais

A linguagem, a culinária, a poesia, o artesanato, danças e o colorido da cultura de Portugal estiveram envolvendo as crianças da rede municipal no projeto Resgate do Povo Açoriano, um dos colonizadores de Laguna, com descendentes por todo o município.

As melhores práticas pedagógicas serão premiadas na abertura da Semana Cultural, na próxima segunda-feira, 26. Na quarta-feira, 21, a comissão julgadora avaliou os trabalhos desenvolvidos. O projeto envolveu mais de 1,5 mil estudantes.

Profissionais do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação, Elias Matias e Jamile Militão, salientaram que a proposta é fazer a tradição açoriana não cair no esquecimento. “Fazer as crianças terem orgulho da sua cultura, daquilo que os avós passaram”, explica Elias. Para ele “temos que dar importância as nossas raízes, não daquilo que vem de fora”.

Outra proposta nos próximos meses é capacitar professores sobre a cultura açoriana.