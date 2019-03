Passamos pelo Carnaval e muitas pessoas acordaram de ressaca, ou seja, beberam de maneira excessiva e no outro dia acordaram com dor de cabeça, desconfortos, náuseas, etc.

Esses sintomas são provocados por efeitos químicos dentro de cada um de nós. Mas há outro tipo de ressaca, a moral. Conhece? Já teve? Já ouviu algo sobre? Ah, já sei, você tem um amigo próximo que já teve a tal ressaca moral que nada mais é do que aquela sensação de tristeza e irritabilidade por comportamentos inadequados.

Atribuímos a expressão a alguns comportamentos de que nos arrependemos. Na atualidade, gostamos de nos expor nas redes sociais, assim, imagine a seguinte cena, você no carnaval, na emoção do momento, com o álcool já em um nível interessante, faz postagens que deixe você se sentindo mal no dia seguinte, ou muitos deles… O que eu tenho para lhe dizer é: cuidado, o carnaval vai passar, mas sua imagem ficará com você por um todo o tempo.

Essa sensação psicológica ruim, é consequência de um momento ou de uma situação desagradável que se tenha vivido. Essa sensação desagradável é um alerta interno que sinaliza que você tem consciência que agiu contrariando seus valores e, como consequência, sente-se mal, culpado.

Porém, há um ditado que diz que não adianta chorar pelo leite derramado, de fato, não adianta chorar, mas vale a pena refletir. Assumir que você fez algo que não foi legal é o primeiro passo, sem se vitimizar, já que isso não resolve nada.

O bacana é refletir acerca do seu possível aprendizado diante do acontecido, não apenas no carnaval, mas em todas as situações ao longo do ano que podem lhe causar ressaca moral como: tratar alguém com indiferença, forçar elogios, não atingir resultados e não ter tempo para você. Lembre-se: se não quer sentir ressaca moral, reflita antes de agir!

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.