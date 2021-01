Preocupados e atentos ao desafio da retomada das aulas presenciais em 2021, durante a pandemia da Covid-19, representantes do Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia estiveram reunidos extraordináriamente na última sexta-feira, 8, objetivando organizar o Plano de Contingência Municipal e o cronograma de trabalho.

Com data anunciada pelo Governo do Estado, as aulas na rede estadual devem recomeçar no dia 18 de fevereiro. Para a secretária Municipal de Educação, Juliana Luz, o município deverá seguir o mesmo calendário. “Estamos muito atentos à necessidade de organizar da forma mais planejada e segura o cronograma já estabelecido. A responsabilidade é de todos nós e precisamos ser cautelosos, eficientes e deixar todos preparados para esse momento”, salientou a secretária.

De acordo com a lei estadual (Nº 18.032, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020) as atividades educacionais nas unidades das redes pública e privada de ensino, passaram a ser consideradas atividades essenciais em Santa Catarina, ainda que em situação de emergência ou calamidade pública, durante a pandemia de COVID-19. Porém, é direito dos pais e responsáveis de optarem pela modalidade à distância, se disponível.

Juliana antecipou que durante o ano letivo de 2021, serão disponibilizadas aulas remotas e presenciais, com direito de escolha pelos pais e/ou responsáveis em toda a rede de ensino de Laguna, assim como de todo o estado de Santa Catarina.

Antes disso, o município deverá homologar em seguida o Plano de Contingência Municipal de Prevenção, Monitoramento e Controle da disseminação da COVID-19 e redefinir as Comissões Escolares de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19.

“Tudo será feito seguindo as orientações das oito diretrizes sanitárias elaboradas pelo Governo do Estado, como as diretrizes de pessoas, pedagógica, de transporte escolar, sanitária, de alimentação escolar, comunicação e informação, finanças, treinamento e capacitação.

Temos que priorizar em todas as orientações a questão da higienização adequada e frequente dos espaços, a formação de profissionais, o uso correto de máscaras e o distanciamento ideal”, salientou.

Quase três mil alunos

A Secretaria Municipal de Educação faz a gestão de 22 unidades educacionais, que atendem 2.092 alunos. Ao todo são 40 escolas da rede municipal, estadual e privada.