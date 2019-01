Retrato do abandono

Entra ano e sai ano, chega prefeito e sai prefeito e próprios públicos, como o da foto (que por muitos anos abrigou o Centro Social Urbano, na Roseta) lamentavelmente continuam no mais completo abandono. Outro problema enfrentado pela cidade, está relacionado ao pavimento das ruas, como a Antônio Faísca, no Mar Grosso, com dezenas de lajotas soltas (no detalhe). Aliás, das mais graves as ligações clandestinas do cloacal na rede pluvial, especialmente no Mar Grosso.

Sem contar a buraqueira de praticamente todas as ruas, que, pelo visto, não tem conserto.