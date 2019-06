Aos 24 anos, o Engenheiro de Pesca, Ricardo Carriero ainda comemora o segundo lugar no Prêmio Inovação Aquícola. Iniciativa das revistas Aquaculture Brasil e Seafood Brasil, em parceria com o evento AquiShow Brasil, a ação buscava reconhecer projetos inovadores na área de pescado: “Minha participação representou um ótimo trabalho em equipe que realizamos na Lago Pesca, um projeto envolvendo todos os setores, tais como, manutenção, compras, produção, qualidade, vendas, estocagem, expedição e com todo o investimento financeiro realizado pela direção. Alcançamos o segundo lugar da categoria beneficiamento, um resultado excelente onde tivemos a participação de projetos de grandes pesquisadores”, explica.

Quando questionado sobre a criação do projeto, ele explica: ” O tema disrupção na indústria do mercado surgiu através da identificação da necessidade de ter informações confiáveis para auxiliar na tomada de decisões, além de automatizar alguns processos, reduzir desperdícios e melhoria da ergonomia para o colaborador”.

Filho de dona Mércia Viana e de “seo” Vicente Ricardo Carriero Lopes, o focalizado que atualmente cursa especialização em Gestão da Qualidade e Engenharia de Qualidade recorda como foi sua trajetória profissional: “Minha caminhada na indústria do pescado começou no 9º semestre da faculdade, em um estágio na Anjo Pesca. Conciliava a função com as disciplinas do tema na faculdade, como tecnologia do pescado, inspeção, industrialização e engenharia de entreposto. A prática no estágio, aliada ao conhecimento na área foi fazendo com que me apaixonasse cada vez mais pelo assunto. Após me formar, continuei estudando, fiz diversos cursos online e um curso profissionalizante na Fundação Bradesco, com o tema Gestão e Negócios. Logo após, participei de uma entrevista na empresa Lago Pesca e fui contratado. Atuo como supervisor do controle de qualidade”.

Sobre sua rotina, ele explica: “Lidero a minha equipe buscando a garantia e a melhoria da qualidade e produção, além da elaboração de documentos técnicos e coordenação do sistema de gestão empresarial (ERP) implementado”.

Como não poderia deixar de ser, um dos “frutos” da nossa Udesc, destaca o valor da universidade para cidade: “A Udesc tem um papel muito importante e estratégico para a formação de novos profissionais para o mercado de trabalho da região. Aprendí muito com os excelentes professores do curso de Engenharia de Pesca, além de oferecer a oportunidade de realizar estágio na área”.