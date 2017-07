Assistente comercial na rádio Transamérica de nossa cidade, Rinalda Mendes Zago começou sua trajetória profissional na área da publicidade e acabou se apaixonando pelo universo dos meios de comunicação.

Natural de Tubarão, a mãe de Bruna, Amanda e Ivan completa 16 anos de carreira e aponta os “ingredientes” que julga como necessários para se dar bem na atividade: “Simpatia, carisma e disposição. No meu caso, sempre gostei muito de me comunicar, de interagir com as pessoas. Creio que já estava determinado que seguiria nesse ramo”, brinca

Filha de dona Pedrinha e “seo” Arnaldo, ela vê em seu dia a dia infinitas oportunidades que só a área comercial podem lhe proporcionar: “Estar diariamente em contato com pessoas diferentes, em novos lugares, prospectando clientes, planejando e executando projetos é maravilhoso. Sem contar meus colegas de trabalho, os quais considero uma segunda família”.

Conciliando os desafios da profissão com os afazeres domésticos, ela se considera feliz com a vida que leva: “Como toda mulher que trabalha fora, quando chego em casa, tenho toda uma estrutura para cuidar. Família para atender e os serviços por fazer. Amo minha rotina e não a trocaria por qualquer outra”.

Com experiência em vários veículos de comunicação impresso e de televisão, ela acredita que os desafios são os mesmos, independente da empresa ou produto que venda: “Lidar com vários tipos de clientes, que me fazem vivenciar situações distintas é uma prova e tanto. Mas graças a Deus tiro de letra. Já estou acostumada”.

Se o assunto é Laguna, se revela uma entusiasta pela cidade: “Nasci em Tubarão, mas cresci em Capivari de Baixo. Até então, Laguna era sinônimo de praia e férias, quando decidi transformá-la na minha terra. Me apaixonei e hoje não a troco por nada, a não ser claro, para seguir novos vôos profissionais, mas fora isso, a terra de Anita é hoje minha também”.

Quando não está trabalhando, as programações, grande parte das vezes, envolvem a família: “Gosto de estar com meus filhos e passear. Aproveitar o tempo livre para conhecer novos lugares”.