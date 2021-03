Assistente comercial na rádio Mix de nossa cidade, Rinalda Mendes Zago começou sua trajetória profissional na área da publicidade e acabou se apaixonando pelo universo dos meios de comunicação. Há cerca de um mês, paralelo ao trabalho que desempenha, realizou o sonho antigo de ser dona do seu próprio negócio, através da loja Donna Chic, boutique voltada ao público feminino.

Natural de Tubarão, a mãe de Bruna, Amanda e Ivan, aponta os “ingredientes” que julga como necessários para o sucesso profissional: “Simpatia, carisma e disposição. No meu caso, sempre gostei muito de me comunicar, de interagir com as pessoas. Creio que já estava determinada a seguir nesse ramo, lidando direto com o público”.

Filha de dona Pedrinha e “seo” Arnaldo, ela vê em seu dia a dia infinitas oportunidades que só a área comercial podem lhe proporcionar: “Estar diariamente em contato com pessoas diferentes, em novos lugares, prospectando clientes, planejando e executando projetos é maravilhoso. Sem contar meus colegas de trabalho, os quais considero uma segunda família”.

Com experiência em vários veículos de comunicação impresso e de televisão, ela acredita que os desafios são os mesmos, independente da empresa ou produto que venda: “Lidar com vários tipos de clientes, que me fazem vivenciar situações distintas é uma prova e tanto. Mas graças a Deus tiro de letra. Já estou acostumada”.

Conciliando os desafios da profissão com a administração da loja, ela se considera feliz com a vida que leva: “O ritmo está mais puxado, o dia a dia é ainda mais intenso, mas além de gostar muito do que faço, tenho a parceria da minha filha Amanda, que é o meu braço direito na loja”.

Se o assunto é Laguna, se revela uma entusiasta pela cidade: “Nasci em Tubarão, mas cresci em Capivari de Baixo. Até então, a terra de Anita pra mim era sinônimo de praia e férias, até que decidi transformá-la no meu lugar para viver. Me apaixonei e hoje não a troco por nada”.