Rio Carniça: Obras de dragagem irão até novembro

Iniciadas em julho passado, devem estar concluídas até a primeira quinzena de novembro, as obras de dragagem do rio Carniça, em Campos Verdes, tendo à frente Almeida Serviços & Construções Ltda, empresa do Grupo Schmidt, com investimentos de quase hum milhão de reais, da secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

Conforme levantamento técnico realizado pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), ao todo serão dragados cerca de 84 mil metros cúbicos de material e extraída toda a vegetação de pastagem (taboas) que se criou ao longo dos 1.570 metros no leito do rio.

O Rio Carniça liga a comunidade de Campos Verdes à Lagoa Santo Antônio dos Anjos, e atende a pescadores de oito comunidades na região da ilha: Ponta da Barra, Passagem da Barra, Vila Santos, Campo Verde, Santa Marta, Santa Marta Pequena, Canto da Lagoa e Cigana.

A última dragagem aconteceu em 1991. O desassoreamento do rio da Carniça garantirá o trânsito seguro das embarcações, e o intercambio com o rio Tubarão e todo o sistema lagunar da região. O incremento da atividade pesqueira, auxiliará também no desenvolvimento socioeconômico e aumento da atividade turística na região e mais do que isso, será a garantia de fonte de renda para as mais de 250 famílias de pescadores.