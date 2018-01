Há os profissionais que gostam de um ambiente de trabalho silencioso e com rotina metódica. Mas definitivamente esse cenário está longe de ser o dia a dia da auxiliar de cabeleireiro Rita Aparecida dos Reis, que em 2018 comemora 16 anos de profissão.

Natural de Tubarão, mas moradora da terra de Anita desde os três anos de idade, a filha de “seo” Osvaldo e de dona Denilde começou a trabalhar informalmente aos 12 anos: “Meu primeiro serviço foi como babá. Depois trabalhei em lanchonete, padaria e mercado, até que uma conhecida me convidou para trabalhar em um salão, no qual era sócia na época”, recorda.

Dali em diante, a mãe de Milena e Nicole e que está a espera de Luiza, acumula histórias e experiências: “Sempre gostei da área da beleza. Gostava de fazer o cabelo das minhas amigas e parentes mais próximas e posso dizer que me encontrei quando transformei a atividade em meu ganha pão. O sorriso das clientes no espelho, ao se depararem com o cabelo pronto, não há dinheiro que pague. É o que há de melhor”.

Casada com Wilian, Rita, como grande parte das mulheres, é dona de uma rotina de dupla jornada: “No período da manhã fico em casa, realizo os afazeres domésticos e cuido das filhas. Às 13 horas, vou para o salão e de lá só saio quando encerramos o atendimento da última cliente”.

Sobre o que a atividade tem de melhor, elenca: “Realçar o que cada mulher tem de melhor, vê-las saindo mais felizes e seguras e saber que contribuí para isso, além da convivência diária com os mais variados tipos de pessoas todos os dias”.

E ao que tudo indica, Ritinha, como é carinhosamente chamada, terá uma das filhas como colega de trabalho: “A mais velha, com 12 anos, já demonstra sinais de que possuí desenvoltura com cabelos e no que depender de mim, terá o meu incentivo para seguir no ramo”.

Para o ano que recém começou, os planos estão todos focados na caçula, Luíza, que chegará em breve: “Serei mãe pela terceira vez, mas a expectativa é a mesma ou até mais do que a primeira gestação. Eu e minha família estamos curtindo muito cada momento e só peço a Deus muita saúde, para mim e para os meus, para vivermos felizes a chegada da nossa nova herdeira”.