Trabalhando no comércio desde os 16 anos, a lagunense Rithielly Andrade Cândido não se vê em outra área se não a qual atua.

Filha de dona Magda de Andrade e de “seo” Lourival Cândido, a vendedora da loja Paraíso Presentes, chegou a cursar o Magistério: “Estudei, dei aulas de reforço e confesso que de início não pensava em trabalhar em loja, mas as dificuldades no caminho acabaram me levando para essa profissão. Hoje amo o que faço e não faço planos de mudar de ramo”.

Mãe de Yuri, de seis anos, ela aponta o que sua atividade tem de melhor: “A união da equipe, o companheirismo que existe entre nós, sem dúvida alguma, é o que mais me motiva”, explica.

Nas horas de folga, a focalizada gosta de se dedicar à família e aos seus hobbies prediletos: “Como já passo a semana inteira com a demanda do trabalho, nos fins de semana não perco a oportunidade de estar na companhia do meu filho. Gostamos muito de passear e sair para comer fora”.

Se o assunto é Laguna, a vendedora abre o coração: “Amo nossa cidade. Gosto muito de morar aqui. Não a trocaria por nenhum outro lugar no mundo”.