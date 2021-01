Foi no estúdio fotográfico do pai, o saudoso “seo” Ibrahim, na companhia dos irmãos, que o focalizado Rodrigo Bacha teve sua primeira experiência profissional. Desde os 12 anos, o lagunense vivenciou intensamente o universo mágico da revelação analógica e das filmagens e coberturas de casamentos e festas de aniversário.

Com o decorrer dos anos, o desejo de morar fora do país ficou cada vez mais latente no dia a dia do filho da saudosa dona Telma: “Era uma ideia que já vinha me acompanhando há tempos, até que em 2005 fiz as malas e fui para Londres. Nos seis anos em que lá vivi, um dia sempre foi muito diferente do outro. Estar em um lugar em que tudo acontece primeiro, antes do resto do mundo, é algo sensacional. Tive a oportunidade de começar a trabalhar na Cargiant, uma das maiores empresas de venda de automóveis. Comecei lavando os carros e no decorrer do tempo em que lá estive fui conquistando meu espaço, aprimorando meu inglês até chegar ao setor de computação gráfica”.

Em uma das vindas ao Brasil, os planos e a rota foram refeitos: “Vim buscar um documento, o prazo se estendeu e comecei a ver que teria um nicho de mercado interessante para investiraqui. Comecei a conversar com algumas pessoas, prospectar oportunidades e assim surgiu a Plot Studio”.

A ideia inicial de Rodrigo, era montar sua empresa em um grande centro, como São Paulo, mas em uma ida a Florianópolis, viu que a cidade estava em franca expansão e que poderia unir qualidade de vida e os negócios: “Comecei aos poucos na área da comunicação gráfica. Inicialmente com a impressão em lona, e nos últimos 10 anos fui ampliando os serviços, com a parte de fachada, letras aço inox e galvanizado, adesivos, revestimentos, entre outros”.

Ao lado da esposa e companheira incansável de trabalho, Karina, o lagunense começa seu dia logo cedo: “Por volta das 6h15 já estou acordado e seguindo rumo a empresa. Fico até umas 21h trabalhando. Concílio meu dia entre orçamentos, realização dos serviços e na busca incessante por novidades na área, algo que se faz tão necessário”.

Realizado com a vida que leva, Rodrigo faz planos para o futuro: “Hoje eu e minha esposa adquirimos uma estabilidade financeira e pensamos em ter um filho, continuar investido na empresa e viajando sempre que temos uma folga na agenda”.