Jubilado da OAB local, com mais de 60 anos de atividades, o dr. Ronaldo Pinho Carneiro, nasceu aqui em 22 de outubro de 1935, filho de Maria Otília (Pinho) e de Agenor Viana Carneiro. Fez os estudos no nosso Grupo Escolar Jerônimo Coelho, Colégio Catarinense e Instituto Estadual de Educação, ambos na capital. Em 10 de outubro de 1959, colou grau em Direito pela então Faculdade de Direito de Santa Catarina, em nossa capital, vindo exercer a profissão em Laguna e em outros municípios da região. Por quatro vezes foi procurador geral do município de Laguna e por uma vez do município de Imbituba. Além de ocupar outros cargos, foi presidente da OAB local, no período de 1983/1984. Ele também foi membro efetivo do Instituto dos Criminalistas de Santa Catarina e conselheiro suplente da OAB estadual. Em nossa cidade, durante muitos anos, também atuou como professor no Colégio Comercial Lagunense. No esporte, chegou a presidir o Barriga Verde FC. Teve igualmente participação na vida social e recreativa da cidade, presidindo o Clube Congresso Lagunense, marcando a sua gestão com um show de Roberto Carlos. É casado com Maria Tereza (Pedone), com quem tem três filhos: Marcelo, Patrícia e Daniela.