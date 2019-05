Há 15 anos na área da Pedagogia, Rosângela Sales de Lima Monteiro dedica suas manhãs e tardes ao Colégio Stella Maris. No período matutino, ela é a responsável pelos alunos do turno integral e no vespertino, leciona no Infantil I, apresentando um novo “universo” às crianças de seis meses a dois anos, através de descobertas com o giz de cera, tinta guache, papel, contos, músicas e passeios pelo colégio, trabalhando a socialização.

Natural de Porto Velho, Rondônia, a filha de dona Dionísia e de “seo” Jansen recorda como tudo começou: “Francamente, confesso que pensava em seguir a carreira de artesã, mas a empatia por transmitir o conhecimento falou mais alto. Lembro até hoje do quanto gostava de brincar de ensinar minha irmã mais nova e suas amiguinhas”.

Casada, mãe de Franciele, Carolina e Marina, ela aponta o que mais lhe realiza em sua profissão: “O colégio como um todo. Mas as crianças em especial e seus momentos de descobertas”.

Sobre os desafios enfrentados na área em que atua, avalia: “É preciso estar sempre inovando. Para lidar com o novo, com a diversidade e as peculiaridades de todas as crianças e colegas de trabalho”.

Para o futuro, continuar transmitindo conhecimento é sua meta principal: Amo o que faço, e se Deus me permitir ficarei até a minha aposentadoria. Quero continuar me especializando, para estar sempre trazendo o novo para sala de aula”