Roseta ganha academia de saúde

Marcada para às 10h30 de hoje, 7, a inauguração da Academia de Saúde do bairro Progresso (a nossa antiga Roseta), localizada na rua Orlando Benvenute, ao lado da Unidade de Saúde, toda ela com recursos do município, na ordem de R$ 108.332,74, oferecendo equipamentos como espaldar, barras paralelas, verticais e horizontais para flexão de braços, escadas para exercícios e pranchas para abdominais, além de um espaço coberto com sala para atividades internas.

A intenção é ampliar o atendimento e ofertar outras atividades. “Não vamos ficar somente com atendimento de educadores físicos. Queremos oferecer ainda aulas de dança, atendimento com nutricionista, psicólogos, grupos terapêuticos, práticas integrativas e muito mais”, destaca a secretária de saúde, Valéria Olivier.

A implantação da Academia de Saúde tem por objetivo disponibilizar à população mais um espaço de promoção da saúde e de socialização para a comunidade.

O projeto faz parte do Programa Academia da Saúde onde os recursos são do Governo Municipal, que inclui ainda mobiliário, além dos equipamentos. Após a conclusão da obra o município poderá solicitar ao Ministério da Saúde recursos para o custeio da academia.

Os interessados em participar das atividades devem procurar a unidade básica de saúde da sua comunidade.

Atividades que serão desenvolvidas

2ª Feira – 9h30 – Atividade Física Funcional; 11h45 – Atividade Física Funcional Servidores Públicos e às 14h – Atividade Física Funcional;

3ª Feira – 8h – Atividade Física Funcional, 13h30 – Fisioterapia Mastectomizadas e às 15h – Fisioterapia Incontinência Urinária;

4ª Feira – 8h – Triagem Fisioterapeuta ESFs, 14h – Fisioterapia ESFs, 11h45 – Atividade Física Funcional Servidores Públicos, 11h às 1530h – Terapia Quântica/Constelações Familiares/Aromaterapia e às 16h – Yoga;

5ª Feira – 8h – Atividade Física Terapêutica/ Triagem ESFs, 9h – Grupo Anti-Tabagismo e 11h às 15h30 – Terapia Quântica/Constelações Familiares/Aromaterapia;

6ª Feira – 8h às 11h – Acupuntura, 8h – Atividade Física Funcional, 10h30 – Grupo de Gestantes e às 11h45 – Atividade Física Funcional Servidores Públicos.