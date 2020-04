Profissional da área da saúde, uma das responsáveis por garantir a imunização da população lagunense, Rosimari Rodrigues Nunes Silva é servidora pública estadual cedida ao município. À frente da coordenação do programa de vacinação, a mãe de Bianca, Eduarda e Davi é Técnica de Enfermagem e atua na área há 29 anos.

Casada com Edson, natural de Criciúma, ela conta aos leitores do JL sobre sua rotina e seus desafios: “É preciso muito comprometimento e amor ao próximo. Meu trabalho consiste em procurar maneiras de manter os munícipes imunizados. Preciso evitar que doenças como sarampo, febre amarela, entre outras, cheguem até aqui. Amo muito o que faço”, declara.

Sobre os desafios enfrentados, cita alguns deles: “Conscientizar o povo e fazê-lo entender o quanto a vacina é importante, seja a fase da vida que esteja vivenciando. Todos, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, precisam estar com sua carteira em dia”.

Filha de dona Valquíria e de “seo” Carlos, nas horas de folga, ela procura se dedicar àqueles que ama: “Procuro zelar por minha família em todos os momentos. Criar e educar meus filhos sem esquecer de me atualizar profissionalmente. Vivo em busca de mais conhecimento”.

Sobre o Coronavírus, como agente de saúde, ela manifesta sua opinião: “Como qualquer outro ser humano, também estou assustada. Mas creio que seremos pessoas melhores depois que tudo isso acabar”.