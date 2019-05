Lidar com o público nunca foi missão difícil para Rosinete Souza. Filha de dona Zailde e de “seo” Valério, a focalizada que é proprietária de uma loja de variedades no centro da cidade, construiu uma bela trajetória profissional no decorrer dos anos.

Mãe de Gabriel, foi no Banco Bradesco que a lagunense começou sua carreira: “Trabalhei como caixa nas agências de Itajaí e Laguna. Fiquei seis anos na área, até investir em um novo segmento”.

Há cerca de 25 anos, no auge dos discos de vinil e dos primeiros CD´s, Rose, como é popularmente conhecida, deu início no “universo da música”: “Me encontrei de uma tal maneira, os anos foram passando e fui me dedicando cada vez mais e gostando da rotina. Depois de oito anos, surgiu a oportunidade de comprar a loja. Encarei a empreitada, troquei de ponto comercial e fui reinventando o foco dos produtos comercializados”, explica.

De lá pra cá, muito mudou, mas o contato com os clientes continua sendo o que há de melhor na atividade: “São 18 anos como dona do meu próprio negócio e todos os dias, o que há de melhor é o contato direto com o público. Muito além de vender, acabo criando um laço de amizade e carinho com as pessoas que passam pela loja”.

Quando questionada sobre seu maior desafio, aponta: “Manter as portas abertas é uma luta diária. Buscar agradar a todos também é um outro ponto que requer muito esforço e dedicação”.

Se o assunto é Laguna, ela demonstra seu amor pela cidade, sem esquecer de citar o que em seu ponto de vista precisa de melhorias: “Não há lugar melhor no mundo para se viver, mas claro que é preciso repensar alguns pontos. Melhorar a infraestrutura, explorar melhor as belezas naturais que temos a oferecer e investir em nossa juventude, que é tão carente de oportunidades e da chance de conquistar o primeiro emprego”.