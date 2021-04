Rotary Club de Laguna – 75 anos

No dia 27 de abril de 1946 o jornal “Albor” publicava:

“Na presença de numerosos convidados, além da representação do Rotary Club Florianópolis realizou-se no Clube Blondin a cerimônia da entrega da carta constitutiva do Rotary Club de Laguna”.

A bandeira Nacional foi hasteada pelo prefeito Ataliba Brasil, ao som do Hino Nacional executado pela banda municipal regida pelo musicista Manoel Bessa.

O Sr. João Moritz, do Rotary Club de Florianópolis, fez a entrega da Carta ao Presidente do Club afilhado Dr. Paulo Carneiro e o sino Rotário nosso símbolo.

O diploma de admissão que acabava de ser entregue, seria o símbolo do amor, da responsabilidade, da dedicação e dos serviços do Rotary à comunidade.

Todos sabemos do trabalho social que um clube de serviço rotário presta a sua cidade.

Em cada rotariano há um compromisso ínsito. Há um ideal em cada um de nós sem interesse, a não ser o ideal de servir. Vamos caminhar juntos e render graças ao céu pela aventura de poder servir.

Resumo de trabalhos rotarios na comunidade:

Nossa primeira grande ação foi ajudar a Banda União dos Artistas a construir uma nova sede com a quantia de cinco mil cruzeiros. Em 1959 também prestamos uma grande ajuda financeira ao Asilo Santa Isabel. As primeiras vacinas contra a paralisia infantil para Laguna, foi um trabalho do Rotary International. Do Rotary Club de Laguna contribuiu para o movimento para que o sul do brasil fosse ligado à Laguna pela BR 59 – futura BR 101. Num trabalho heroico o Rotary contribuiu para implantação em Laguna da primeira torre de TV, a fim de captarmos o sinal de imagem da TV Piratini – Porto Alegre RS. Como não havia TV à venda na cidade, encomendamos pela firma do Sr. Domingos Costa de Imbituba. Fomos recebidos no Palácio Estadual pelo Governador Konder Reis fora do expediente e conseguimos a criação da 2ª Vara Cível da Comarca de Laguna. No Rotary nasceu a semente a ideia para a implantação de uma Companhia da Polícia Militar. Juntamente com a ACIL contribuiu para conseguir para nossa cidade o Quartel do Corpo de Bombeiros, posteriormente, financiou a construção dos quatro postos salva-vidas. Participou ativamente, junto ao Presidente da Telesc, a implantação da telefonia celular na nossa cidade. Dentro do Rotary Club de Laguna lançamos um movimento para implantação da UTI no nosso Hospital. Assim como fomos apadrinhados pelo Rotary Club de Florianópolis, apadrinhamos a criação dos Rotarys Clubs de Criciúma, Imbituba, Palhoça e o Rotary Club de Laguna República Juliana. Ativou o programa intercambio de Jovens estudantes, enviando lagunenses para os Estados Unidos, México, Austrália e outros tantos países e da mesma forma recebemos jovens destes países que passaram um ano conosco.

Enfim, nestes 75 anos nosso trabalho comunitário foi permanente. Nós rotarianos procuramos aproveitar ao máximo o tempo que nos é disponibilizado, pois do contrário nada valerá nossa vivência. Estamos vivendo um momento de plenitude muito grande. Uma verdadeira mudança de valores opera silenciosamente em nosso consciente. Há momentos que quem sofre não consegue se libertar das forças destrutivas e necessita de atenção que tanto almejam. Nestes momentos o Rotary surge como uma luz. Ele é uma força atuante e integrante num mundo onde o sofrimento é constante. Encerro com uma mensagem de nosso presidente de Rotary Internacional:

“Todos somos responsáveis pelo universo em que vivemos pois o futuro de nossos dias depende de nossas ações coletivas e individuais.

Aldo A. Massih

Governador do Rotary 1985-1986