Responsável por um dos maiores prédios comerciais do centro da cidade, Rozelane Brigida Coelho conta aos leitores do JL sobre seu dia a dia e as inúmeras atribuições designadas a administradora do Centro Administrativo Tordesilhas. Natural de Navegantes, a mãe de Lucas e Laís recorda como foi apresentada à terra de Anita: “Vim para Laguna grávida de seis meses, após a enchente de 1983, que devastou minha terra natal. Na época, era casada com o pai dos meus filhos, que era daqui. A cidade foi nossa escolha para recomeçarmos a vida. De lá pra cá já se passaram 35 anos”.

Filha do saudoso “seo” Manoel e de dona Roseli, a focalizada começou sua trajetória profissional no comércio: “Fui balconista em duas lojas e estagiária na Caixa Econômica Federal. Aos 24 anos consegui uma oportunidade na Rádio Garibaldi, onde anos depois cheguei a gerência. Em 2013 me desliguei da função e fiz o curso de corretora de imóveis. Trabalhei na área por dois anos e comecei a prestar alguns serviços para o Centro Administrativo. No ano de 2017 assumi em definitivo a administração do Tordesilhas”, explica.

Hoje, Roze, como é mais conhecida, divide seu tempo entre o fechamento de negócios e contratos de locação das salas, os cuidados com a manutenção predial e equipe de limpeza: “Meu horário é o comercial, mas claro que sempre há uma flexibilidade, de acordo com a demanda. Estou sempre à disposição, até mesmo aos fins de semana ou na madrugada. Quando soa o alarme é minha responsabilidade fiscalizar o que possa ter ocorrido”.

Sobre o que a função tem de melhor, avalia: “Lidar com o público é muito bom. Bater as metas estabelecidas também é algo que me motiva muito.O plano para 2020 é locar todas as salas que ainda estão disponíveis”.

Nas horas de folga, é na companhia dos seus que ela procura estar: “Minha família é o meu amor maior. Amo estar perto deles. Também gosto de ir aos barzinhos, estar com os amigos”.

Se o assunto é Laguna, ela manifesta sua opinião sobre o que falta para o desenvolvimento da cidade: “Vejo que o turismo tem um potencial muito grande a ser explorado. Nossa cidade é tudo de bom. Recebo meus familiares que são de fora e eles ficam encantados com tantas belezas naturais e história, mas claro que é preciso um pouco mais de cuidado e investimento”.