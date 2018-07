A coluna desta edição focalizada o contador e coordenador da festa de São Pedro Apóstolo, Ruy Francisco Lisboa Raupp. Natural de Praia Grande, mas morando em Laguna desde os seis anos de idade, logo lagunense de coração, ele concilia a vida profissional com as atividades religiosas as quais constantemente está envolvido: “Costumo brincar com os conhecidos, que para me encontrar é só me procurar em dois lugares: no meu local de trabalho ou na igreja; sempre estarei em um deles”.

Respondendo como contador na Câmara Municipal de Pescaria Brava, Ruy ainda encontra tempo para atender clientes em seu escritório: “Montei um espaço na minha residência e faço todo trabalho de casa. É uma forma de estar mais perto da família”, explica.

O catolicismo surgiu na vida do contador após o casamento com Marilucia, com quem comemora 40 anos de união: “Durante a infância e adolescência nunca fui tão ligado na religião. Há 32 anos decidimos ingressar no Movimento de Irmãos e desde então fui aos poucos me envolvendo com vários segmentos da igreja”, explica o focalizado que atualmente responde pela Coordenação do Conselho da Pastoral, atua no ministério de música da paróquia da Cabeçuda e ainda dedica-se aos estudos focado na sua ordenação diaconal que deve ocorrer em 2021.

Aguardando com grande expectativa o início da festa de São Pedro, o pai de Lecian, Ingrid e Morgana conta aos leitores sobre os preparativos: “Toda equipe trabalhou com muito esmero para que o resultado seja o melhor possível. Até o mês de janeiro tivemos o salão paroquial comprometido em virtude da reforma, o que nos impossibilitou de realizarmos algumas ações para arrecadação de fundos para a festa. Assim mesmo, buscamos recursos através da realização de bingos, o que nos possibilitou montar toda estrutura, principalmente no que diz respeito a sonorização e decoração”.

Entre as inovações que podem ser aguardadas, Ruy antecipa uma delas: “Somos uma cidade que pouco explora a riqueza e fartura dos frutos do mar. Decidimos então que paralelo ao churrasco, iremos oferecer também a tainha no cardápio. Além disso, contaremos com todo serviço de quermesse, exposições e música ao vivo”.