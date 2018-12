Safra da Tainha em 2019

Coordenada pela Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca-SEAP, aconteceu em Brasília a 5ª sessão ordinária do Comitê de Gestão e do Uso Sustentável dos Recursos Pelágicos das regiões sul e sudeste, colocando em discussão o ordenamento e regulamentação da safra da tainha para o próximo ano, além de definir a necessidade de criação de uma câmara técnica para discussão específica da tainha.

De acordo com Aparecida Ramos, da secretaria de Pesca e Aquicultura de Laguna, “foi consenso em todos os presentes a permanência das cotas de pesca, com o parecer do comitê científico de não exercer a atividade para a pesca industrial. Logo o monitoramento das cotas e a inscrição na SEAP das embarcações para a captura terão continuidade no próximo ano”, lembrou.