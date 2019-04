Samba do criolo doido – INSS anuncia fechamento da perícia, em Laguna

No mesmo dia, 10, em que a gerente executiva de Criciúma, Arlete Rizzati, recebeu comitiva integrada pela OAB, prefeito, vereadores e representantes da ACIL, CDL e SINDILOJAS, buscando solução para continuidade dos serviços de perícia médica do INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, em Laguna, aliás ficando certo que o fechamento ficaria adiado para 31 de agosto, eis que vem a informação de que a prestação do serviço estará cancelada a partir da próxima segunda-feira, 15, com os interessados tendo de se locomover a Capivari de Baixo (cujas salas nunca foram utilizadas), Imbituba, Tubarão ou outra cidade.

Na mesma nota o INSS informa que as perícias deixaram de ser feitas em Laguna, por falta de efetivo.

Em Brasília

Ontem pela manhã, algumas lideranças, como o Vereador Osmar Vieira (PSDB), levantava a possibilidade de ir à Brasília e lá, com a participação de senadores e deputados federais, buscar a solução junto a direção geral da instituição.