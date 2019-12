Samir recebeu comenda do Legislativo

O empresário Samir Ahmad, foi um dos 40 homenageados com a Comenda do Legislativo Catarinense, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

A indicação de Ahmad foi feita pelo deputado José Milton Scheffer (PP), que disse “ver em Samir alguém atento as necessidades do seu município, contribuindo para a construção de uma cidade melhor”.

Por sua vez, o homenageado disse se sentir honrado. “Ela nos dá mais responsabilidade perante a sociedade e incentiva a trabalhar cada vez mais para contribuir com a nossa cidade”.

A condecoração destaca personalidades e organizações que contribuíram para o engrandecimento social, cultural, político e econômico de Santa Catarina. A sessão especial foi realizada na noite de 2ª feira,25, no Plenário Osni Régis, no Palácio Barriga Verde, em nossa capital.