Registrar os primeiros momentos de vida do bebê, o famoso newborn, acompanhar mensalmente as gestantes, fotos de crianças e famílias, são algumas das especialidades da fotógrafa Sandra Helena Bentes Silva. Filha de dona Ana Helena e de “seo” Arthur, ela começou na profissão com um curso básico: “Este primeiro contato despertou o desejo de buscar mais conhecimento formal. Foi aí que fui atrás de especializações, com um curso na faculdade e especializações e workshops no Brasil e no exterior”.

Mãe de Rafael e avó coruja de Gabriel, a focalizada, que é formada em Fotografia pela UNISUL, acumula oito anos de experiência na área: “Fotografar momentos tão especiais, importantes e significativos para meus clientes tem um sentimento profundo pra mim. A relação com muitos deles perdura por muito tempo e isso tem um simbolismo muito especial. Ao criar esse vínculo, de acompanhar as gestantes e depois fazer as fotos daquele bebê tão desejado nos seus primeiros dias de vida, fazer os registros até um aninho, acaba mexendo como minhas emoções e ver o meu trabalho tocar o coração das pessoas é muito gratificante”.

Sobre sua rotina, explica: “Sou uma profissional autônoma, então muito do meu rendimento depende de mim. Preciso de muita disciplina. Começo minhas atividades por volta das 9h e já no escritório vejo as edições que irão precisar de finalização. Verifico a agenda e se é necessário ligar para algum cliente, para falarmos sobre alguma sessão ou esclarecer alguns detalhes e dúvidas. Faço a atualização das minhas redes sociais e procuro manter a higienização do estúdio, pois atendo muitos recém nascidos. Fico no estúdio até às 18h, mas muitas vezes vou além do horário”.

Se o assunto é o desafio na profissão, avalia: “Por ser um nicho novo na região e ser autônoma, ainda existe pouco conhecimento e entendimento sobre esse tipo de fotografia. Não é só apertar o botão da câmera que ela faz tudo sozinha. Por detrás dela existe uma composição, um sentimento, o olhar e o domínio da técnica que foi adquirida com muito estudo, dedicação e investimento”.

Entre os momentos que mais lhe realizam na atividade que desempenha, Sandra cita um em especial: “A reação na hora da entrega e a emoção que gera nas pessoas são situações que me despertam o sentimento de missão cumprida. Isso não tem preço”.

Natural de Belém do Pará, Sandra percorreu uma longa trajetória até chegar à terra de Anita: “Vivi no Japão por 13 anos e mais dois anos em Singapura. Há 18 anos decidi investir a minha vida em Laguna, cidade que me acolheu tão bem. Não me arrependo da minha escolha e posso dizer que gosto muito de viver aqui e que esta terra é o meu lugar”.

Como nem tudo é trabalho, nas horas de folga ela procura se dedicar aos seus maiores prazeres: “Gosto de me reunir com as amigas, estar em contato com a natureza, viajar ou assistir um filme em casa”.