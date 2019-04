Há 15 anos atuando na Casan, Sandro Gomes de Sousa concilia sua rotina, entre o trabalho e a família. Tubaronense, filho de dona Therezinha Maria e de “seo” André, o operador de estação de tratamento de água conta aos leitores sobre seu dia a dia.

Com turnos de 12 por 48 horas, o focalizado revela que sempre admirou a missão da empresa a qual atua: “A estação de tratamento e água funciona ininterruptamente 24 horas por dia, todos os dias do ano. A demanda é intensa, das mais variadas, como o tratamento, análise da água, manutenção dos níveis dos reservatórios”.

Casado com Maridene, pai de Sandro e Henrique, ele aponta o que mais lhe realiza na profissão: “Fazer com excelência a prestação de serviços de saneamento, com foco no cidadão e na saúde pública. Hoje, as novas tecnologias e o compromisso com a sustentabilidade são pontos positivos, que só vieram a agregar ainda mais nossa atividade”.

Se o assunto são os desafios, pontua: “Manter o fornecimento do abastecimento de água e esgoto como um bem público, jamais privado. Outro fator é a dificuldade de conscientizar a população da importância que representa a água para a vida.E que é um recurso finito”.

Nas horas de folga, é na companhia dos filhos e da esposa que ele procura ficar: “Gostamos muito de passear na praia. Curtir bons momentos e recarregar as energias para mais uma semana de trabalho”.

Quando questionado sobre o desenvolvimento da cidade, manifesta sua opinião: “Amo morar nessa terra. Acredito que para prosperarmos significativamente precisaríamos investir na infraestrutura e no turismo”.