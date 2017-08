Iniciado quarta-feira (16), terminou ontem (17), o Fórum “Mergulhando na realidade do saneamento do Mar Grosso” e que visou despertar as autoridades e a comunidade para o problema, principalmente de ligações clandestinas, cujo resultado aparece nas areias da nossa importante praia.

Na quarta-feira, um dos palestrantes, André Labanowski, por problemas de saúde não pode estar presente. Os outros convidados, Romário Perdoná, gerente local e a engenheira Priscilla Batista Campos, da Casan, Alex da Silva Bem, da Vigilância Sanitária e a Promotora de Justiça Fernanda Broering Dutra, com mediação do advogado Helder Remor de Souza fizeram uma explanação completa do problema e até apontaram soluções, discutindo ações com o público presente, em pequeno número. À noite passada o evento foi concluído, com pronunciamento de professores/doutores, focalizando a importância do saneamento.

A promoção foi da AMMAR-Associação de Moradores do Mar Grosso, cujo presidente, Daniel Vieira Carneiro e outros diretores estavam presentes.