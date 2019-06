Aos sete anos a influencer digital Sara Martignago Daros está prestes a chegar à marca de 18 mil seguidores no Instagram. Filha de Samia e Márcio Daros, a focalizada que realiza trabalhos como modelo por todo estado, conta aos leitores do JL sobre sua rotina e como faz para conciliar os estudos e carreira sem deixar de lado os momentos que envolvem o universo infantil.

Estudante do 2º ano do Ensino Fundamental na Fundação Bradesco, a lagunense sempre demonstrou empatia com os flashs e desprendimento em frente as câmeras, recorda a mamãe, Samia: “Ela sempre gostou de fotografar e por incentivo de pessoas próximas e até desconhecidos que presenciavam esses momentos, resolví buscar informação sobre agências de modelos. Como em nossa cidade não temos, fui atrás de agências realmente sérias. Não de primeira que eu e meu marido nos sentimos seguros, mas com dicas e muita pesquisa encontramos a ideal para o momento”.

No primeiro “job” realizado, em um momento de espera, foram apresentadas a uma plataforma de influencers: “Trata-se da primeira plataforma kids de influencers do Estado. É uma grande equipe, que acabou se tornando referência para outras que se formaram”.

Sobre seu dia a dia, Sara faz questão de contar: “Tenho uma rotina super tranquila. Gosto muito de estudar e quando não estou no colégio, me dedico as outras atividades e tarefas. Em alguns dias da semana eu e minha mãe produzimos as fotos para o meu Instagram. Também adoro interagir com os meus seguidores. Faço muitos stories e não tenho roteiro. Falo de verdade, do jeito que gosto de me expressar”.

Além dos momentos de estudo, brincadeiras e trabalho, ela revela que tem dedicado parte de seus dias a novos hobbies: “Gosto muito de ler e de cantar. Também estou começando a produzir meu canal no Youtube e tenho treinado muito, para que tudo saia do jeito que imagino”.

Com a supervisão e olhar atento da mãe, tudo é feito de uma forma leve e sempre com consenso de toda família: “O lado modelo é bem organizado e paralelo a isso não deixamos que interfira nos estudos dela e também no meu trabalho e no do meu marido. Sempre que surge uma proposta, colocamos na balança e decidimos pelo melhor a se fazer”, explica Samia.