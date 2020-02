As unidades de saúde do Centro/Campo de Fora, Mar Grosso, Magalhães, Esperança, Portinho, Passagem da Barra, Caputera, Cabeçuda e Ribeirão Pequeno, amanhã, 15, DIA D, estarão abertas das 8h às 17h para realizarem a vacinação contra o sarampo em pessoas que contem com 6 meses a 49 anos.

Em Pescaria Brava

No vizinho município, estarão abertas as unidades de saúde de Laranjeiras e Barreiros.