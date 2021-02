Saúde da mulher:

Verão exige cuidados redobrados

Com a temperatura lá em cima e dias ensolarados, aproveitar o verão na praia ou na piscina é programação imperdível. Além dos cuidados com a pele e a exposição ao sol, as mulheres precisam estar atentas a saúde ginecológica.

É durante essa época, que crescem os casos de doenças típicas da estação. A ginecologista Jennifer de Carvalho Silvestre Balsini, da CliFemme, alerta as leitoras sobre hábitos prejudiciais.

Uma das principais queixas das pacientes que chegam ao consultório é causada por fungos: “O corrimento com intensa coceira é muito recorrente nesse período. Problemas como infecção urinária, candidíase e vaginose bacteriana são muito comuns”, explica.

Entre as práticas no dia a dia que colaboram para esses problemas, a médica relaciona: “Utilizar protetor e sabonete íntimo diariamente, calcinhas apertadas com material sintético, uso excessivo de amaciante na lavagem das peças íntimas ou realizar ducha higiênica interna”.

Para evitar o desequilíbrio vaginal e outras situações tão desconfortáveis, é preciso estar atenta aos pequenos detalhes: “Aconselho sempre que as mulheres evitem permanecer um tempo prolongado com maiô ou biquíni molhado, que de preferência, utilizem tecidos mais leves e soltos no dia a dia, para que a pele possa respirar, lavem as calcinhas separadas das outras peças de roupa e se for na máquina, optem por sabão neutro. É possível higienizar a peça íntima ainda no chuveiro, com sabonete apropriado, mas nunca deixando secar dentro do box”, enfatiza.

As gestantes precisam de cuidados redobrados durante a exposição ao sol. A médica salienta a importância da vitamina D nessa fase: “Ela auxilia na absorção do cálcio, ajudando o fortalecimento ósseo. Bons níveis desta vitamina durante a gravidez também previnem problemas respiratórios no bebê”. Entretanto, o tempo de exposição deve ser levado em conta: “Como a pele da gestante tem risco maior de ficar com manchas, devido a mudanças hormonais, não é recomendado tomar sol a qualquer hora do dia, principalmente das 10 às 16 horas. O tempo médio deve ser de 10 minutos, sem nenhum protetor solar nas pernas, braços, abdômen e costas, mas com o rosto sempre protegido. O filtro solar impede que a vitamina D seja metabolizada”.

Nos primeiros meses do ano, convém também a realização de um checkup ginecológico, que garanta uma avaliação detalhada: “O exame preventivo precisa ser feito anualmente e dependendo da idade ou fator de risco da paciente também pedimos a mamografia. E claro, como cuidados da saúde da mulher, também realizamos exames de sangue em geral. Na CliFemme, fazemos a coleta de preventivo, colposcopia (procedimento para avaliar o colo do útero com melhor precisão) e procedimento com aparelho Fraxx, que melhora o rejuvenescimento íntimo”, finaliza.