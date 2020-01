★11/10/1868

✝16/02/1948

Saul Ulysséa, nasceu aqui em 11 de outubro de 1868 e faleceu em 16 de fevereiro de 1948, filho de Alexandrina e Joaquim José Pinto D’Ulysséa. Casou-se com Francisca de Souza Lima, Zizica em 1º de junho de 1901 e que veio a falecer em setembro de 1910. Em segundas núpcias, casou-se com Maria Tereza de Souza Lima (Mocinha), em 27 de abril de 1912. Perdeu o pai aos 14 anos, indo para o Rio dez meses depois, onde morou com o seu irmão, Ismael, médico e trabalhou na casa de jóias de seu tio, Antonio José Dias de Pinho. No Rio estudou humanidades, desenho, piano, violino (que já estudara em Laguna) e canto. Voltou para Laguna em 1898, aqui estabelecendo-se com casa de importação, exportação e consignação, montando as primeiras máquinas de descascar arroz e de moer café, no sul do Estado. Ele também fundou o serviço marítimo Saul Ulysséa, adquirindo o Tamoio, primeiro navio a vapor pertencente à praça de Laguna. Com muita festa, este navio chegou aqui em 5 de dezembro de 1829. Foi procurador da República de 1905 a 1930. Por alguns anos foi provedor do nosso Hospital. Sua participação na sociedade e na imprensa de Laguna foi marcante. Com a sua morte, como escreveu Osmar Cook, Laguna ficou menor. É nome de importante rua na praia do Mar Grosso.