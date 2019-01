SC pronto para um novo tempo

Assumimos o Estado diante de um cenário financeiro delicado, com pouca capacidade de ação e o desafio de recuperar a qualidade dos serviços públicos. Cientes de que as limitações não permitiriam grandes projetos, nos propomos as construir nesses 10 meses os alicerces que hão de ser novamente a base de um governo sustentável. Para isso, estabelecemos prioridades e desenvolvemos uma gestão baseada no controle absoluto dos gastos e na redução da máquina pública. Questões complexas, como a folha e a Previdência, limitaram nossa atuação. Isso exigiu um plano de ação pautado no equilíbrio financeiro, na fiscalização eficiente dos mecanismos de arrecadação, no combate ao desperdício e na aplicação austera e competente dos recursos.

Ao mesmo tempo em que encerra um ciclo, esta governança também representa o início de um novo tempo para a gestão pública. Conseguimos economizar mais de R$ 1,5 bilhão, do déficit de R$ 2 bilhões herdado em janeiro. A população elegeu a Saúde e a Segurança Pública prioridades e, delas, fizemos nossas bandeiras. Menos 220 mortes violentas do que no mesmo período do ano passado. A Saúde reagiu. Mais cirurgias, medicamentos e serviços especializados. Vidas preservadas!

A conduta responsável e prudente em relação às finanças não nos fez recuar em nossos investimentos. Também nos mantivemos firmes no propósito de garantir segurança fiscal aos investidores. Simplificamos o sistema tributário de modo a fortalecer nossa base, estimular a competitividade e gerar mais empregos. Tivemos incremento significativo na produção industrial, mostrando que o quadro econômico segue em recuperação.

O aumento no volume de exportações e importações evidencia a retomada de crescimento do mercado. Nem mesmo o forte impacto econômico causado com a greve dos caminhoneiros fez nosso Estado recuar. O governo trabalhou por uma economia forte, pois essa é a chave para a solução de todas as outras questões. SC é o reflexo de um povo que trabalha, constrói e não se rende às adversidades. Uma nova gestão que se inicia hoje, com bases sólidas preparadas para o modelo de mudança proposto pelo novo governador e aprovado pela grande maioria dos catarinenses.

Por Eduardo Moreira – Ex governador de SC