Se quer ser tubarão, ande com tubarões

Esta semana fiz uma live com um dos maiores nomes da gestão nacional e internacional, José Salibi Neto. Ele que foi cofundador da HSM empresa líder de Educação Executiva no país. Trabalhou por mais de duas décadas com todos os principais pensadores da gestão, como Peter Drucker, Jack Welch, Michael Porter e Philip Kotler.

Dentre tantos ensinamentos, quando questionado sobre sua carreira, ele disse que desde sempre procurou estar com pessoas que fossem referência e dispostas a compartilhar conhecimento e reforçou, se queres ser um tubarão, ande com tubarões.

Faz total sentido esse pensamento, analisando pela ótica do comportamento humano já que modelamos e nos inspiramos pelos que mais convivemos.

A escolha das pessoas que convivemos precisa ser feita com critério para que possamos substituir o networking de fachada pelo relacionamento produtivo. É preciso se conectar com pessoas dispostas a compartilhar de forma genuína o que sabem.

Se você não sabe se ao seu lado há tubarões, arrisco dizer que uma das características de pessoas com este perfil é a humildade em entregar sem receio o que já realizaram – sucessos e insucessos. Além disso, ficam felizes em contribuir com a jornada de outros possíveis tubarões. Ou seja, são raros nos dias atuais.

Durante minha carreira eu fiz essa escolha, e observo que neste mar de oportunidade que é a vida, encontrei profissionais incríveis e que me impactam até hoje. Nos dias atuais, segundo Salibi, em função das mudanças velozes e repentinas, nosso foco de aprendizado deixa de ser os tubarões e passa a ser os mares por eles navegados, ou seja, as experiências. E você, já pensou na qualidade das pessoas que o cercam? Se não, isso pode dizer muito sobre seu placar atual. Pense nisso.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.