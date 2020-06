Secretaria de Educação realiza cadastro para investimentos

A Secretaria de Educação e Esportes, através do Departamento de Projetos, fez o cadastro no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Os dados foram inseridos no sistema conforme resolução n° 2 de 26 de março de 2020, no 3° ciclo do Plano Ações Articuladas (PAR), onde foram cadastrados um valor aproximado de R$ 60 milhões em investimentos.

São ações voltadas para aquisições de materiais didáticos, veículos, ônibus de transporte escolar, construção de novos Centros de Educação Infantil (Ceis), reformas e ampliação de escolas, construção de quadras esportivas e capacitação de profissionais da educação.

A assessora especial de Educação, Luciane da Silva Mattos, responsável pelo setor de convênios e projetos da Secretaria, salienta que todas essas ações cadastradas estão sob análise, aguardando o parecer técnico do Ministério da Educação, para que assim, após essa liberação dos recursos, o Governo Municipal realize as devidas providências administrativas para aplicação dos recursos.

Novo ônibus escolar

“Essas ações que cadastramos irão suprir todas as necessidades que a Secretaria de Educação precisa para darmos uma melhor qualidade na educação municipal. Já estamos colhendo frutos na etapa de cadastros, sendo que já foi liberado a aquisição de um ônibus escolar para o transporte dos alunos da rede municipal, sendo que este deverá chegar nos próximos 90 dias,” disse o secretário de Educação, Felipe Schimiditt.