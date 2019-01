Sem Eduardo Moreira

Se ainda não caiu, é certo que a ficha logo estará caindo para todos nós lagunenses, com o término do governo de Eduardo Pinho Moreira, que trouxe inúmeros benefícios para Laguna e toda a região. Por outro lado, a vizinha Tubarão está emplacando no novo governo de Carlos Moisés, nada menos que seis titulares: advogado Gustavo Salvador Pereira, para a SC Parcerias, engenheira civil e sanitarista, atual diretora de Convênios Internacionais, Roberta dos Anjos Mass, para a Casan, secretário-geral do PSL em SC e ex-assessor parlamentar, Diego Goulart, para Articulação Nacional, Lucas Esmeraldino, para Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, Coronel João Carlos Neves, para a Casa Militar e jornalista Ricardo Dias, para a secretaria executiva de Comunicação. Até aqui, ninguém de Laguna! A saber o que teria a falar o deputado Felipe Estevão.

UTI de Laguna

Com os recursos já liberados na ordem de R$ 300 mil, pelo governador Eduardo Pinho Moreira, agora o Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, que atende Laguna e região, deu mais um passo para a conclusão da UTI-Unidade de Tratamento Intensivo, realizando a licitação e saindo vencedora a empresa Zanelli Engenharia Elétrica, que fará a nova rede de energia elétrica, iniciando as obras agora em janeiro, com conclusão prevista para 90 dias. Mas é bom lembrar que após a conclusão da estrutura, faltará buscar o credenciamento da UTI junto à Secretaria de Estado da Saúde(SES) e ao Ministério da Saúde, para bancar o custeio do serviço.

Eleições

Termina dia 18 de janeiro, o prazo para inscrição de chapas para eleição da nova direção do Hospital, marcada para 19 de fevereiro.

Horário do comércio

Passado o Natal, o comércio de Laguna, hoje,28, funcionará das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h e na segunda-feira,31, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Amanhã, 29, estará aberto das 8h30 às 12h30.

Balanço

Números apresentados pela assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Laguna, fazem um balanço das atividades dos senhores edis, entre 1º de janeiro e 18 de dezembro de 2018. Só para citarmos alguns, Cleosmar Fernandes, teve aprovadas 26 moções, 12 projetos de lei, 2 projetos de lei complementar e 21 requerimentos; Kleber Roberto Lopes Rosa, teve aprovadas 26 moções, 5 projetos de lei, 1 de lei complementar e 18 requerimentos; Osmar Vieira, 25 moções,7 projetos de lei, 2 projetos de lei complementar e 86 requerimentos; Roberto Carlos Alves 22 moções, 6 projetos de lei,2 projetos de lei complementar e 10 requerimentos; Thiago Alcides Duarte 21 moções, 5 projetos de lei, 2 projetos de lei complementar e 28 requerimentos e Valdomiro Barbosa de Andrade, 21 moções, 7 projetos de lei e 18 requerimentos.

Esgoto

Com problemas no emissário submarino, que será desativado assim que estiver implantada uma nova rede para a ETE-Estação de Tratamento, da Vila Vitória, a Casan, através de empresa contratada para tal, continua buscando amenizar o problema, inclusive com contratação de caminhões que fazem o trabalho de sucção no Mar Grosso, especialmente nas ruas Lauro Muller e Carazinho, onde a “fedentina” é sentida com maior intensidade e até a construção de um desvio provisório em direção a ETE. A lembrar que desde novembro a Casan vinha buscando a desativação do emissário, o que só deve acontecer quando concluída a implantação da nova tubulação.

Construído em 1986, o emissário tem 1.500 metros de extensão e 12 metros de profundidade, logo despejando o esgoto em alto-mar. (Com a colaboração da Rádio Difusora de Laguna, 91.5).

Câmara: Mesa Diretora em novo período

Reeleito para um novo período, o vereador Cleosmar Fernandes (MDB) toma posse como presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Laguna, biênio 2019/2020, em cerimônia marcada para a próxima terça-feira, 1º , a partir das 11h. Com ele assumem Osmar Vieira (PSDB), na vice-presidência, Patrick Matos de Oliveira (o Patrick da Nega), (PP), na primeira secretaria e Rodrigo Luz de Moraes (PR), na segunda secretaria.

5º Fórum de Museus

De 15 a 17 de julho do próximo ano, Laguna sediará o 5º Fórum Catarinense de Museus, evento promovido pela Fundação Catarinense de Cultura, por meio do Sistema Estadual de Museus e tendo como tema, Política Museológica em Perspectiva. Edições anteriores ocorreram na capital, Joinville e Chapecó.