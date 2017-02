Sem o carnaval das escolas de samba – Câmara: Vereador critica prefeito

Em sessão extraordinária, realizada na quarta-feira (1º), a Câmara aprovou em segunda votação os projetos que dão denominação de Praça Florida, no Jardim Juliana o que dispõe o desconto no subsidio dos edis, pelas ausências em sessões, sejam elas ordinárias ou extraordinárias e o que reduz em 50% o valor das diárias.

Na mesma sessão, ao comentar a sua participação na reunião do conselho de Desenvolvimento, o vereador Rodrigo Moraes (PR), criticou o prefeito Mauro Candemil que, ao fazer pronunciamento aos conselheiros, comentou a impossibilidade de bancar recursos para o desfile das escolas de samba, lembrando que por mais de 10 anos havia se emprenhado para tal. Rodrigo acredita e até falou que, como carnavalesco, agora prefeito, Candemil teria mais condições de buscar os recursos, o que não aconteceu.

Lider do Governo

Também na sessão desta semana, o vereador Thiago Duarte (PMDB), comunicou que foi convidado e aceitou assumir a liderança de governo junto ao Legislativo, colocando-se à disposição dos edis para os encaminhamentos com o prefeito Mauro Candemil.