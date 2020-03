111 anos do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade

Com exposição da presidente Nélida Esther Fregossi Gonzalez, da Federação Espírita Catarinense, no último dia 28, o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Laguna, segundo mais antigo de Santa Catarina, completou 111 anos de atividades. No detalhe, a figura importante do saudoso professor José Paulo Arantes, que por 40 anos presidiu a entidade.