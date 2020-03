Semana de Passos em Laguna

Programação da Matriz Santo Antônio dos Anjos

Dia 22 – às 18h15, Translado da Imagem de Nossa Senhora das Dores, da Matriz Santo para a Capela de Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Progresso. // Dia 23 – às 19h15, Recitação do terço pelo Terço Jesus Salvador; às 20h, santa Missa, com liturgia pelo Movimento de Irmãos, do Magalhães e canto pelo Coral São Brás, de Ribeirão Pequeno. Convidados: Apostolado da Oração, Comunidades de Bananal, Morro Grande, Figueira, Parobé, Ribeirão Grande, Ribeirão Pequeno e da Madre, Grupo de Jovens, Associação Mamãe Bebê, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Voluntárias Corrente do Bem, Freis Fraternidade o Caminho. // Dia 24 – às 19h15, Recitação do Terço pelo Terço dos Homens, do bairro Progresso; às 20h, Santa Missa, com liturgia pelo Movimento de Irmãos Santo Antônio e canto pelo Ministério da Música Amigos pela Fé e comunidade Farol e como convidados RCC Matriz Santo Antônio dos Anjos, comunidades do Portinho, Progresso, Barranceira, Loteamento Juliana, Caputera e Bentos, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, Polícias Civil, Ambiental e Militar, Delegacia da Capitania dos Portos de SC em Laguna, Corpo de Bombeiros, SAMU e Corpo Clínico do Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos. // Dia 25 – às 19h15, Recitação do Terço pelo Terço dos Homens, do Magalhães; às 20h Santa Missa, com liturgia pela comunidade da Cohab de Mato Alto e canto do Coral Santa Bárbara, de Caputera. Convidados: Apostolado da Oração da Matriz Santo Antônio dos Anjos e comunidades do Mar Grosso, Progresso, Portinho, Barbacena, Cohab Mato Alto, Barranceira, Bentos, Estreito, Nova Fazenda e Caputera, religiosas do Asilo Santa Isabel e do Colégio Stella Maris e RCC Bairro Progresso. // Dia 26 – às 19h15, Recitação do terço pelo Terço dos Homens, de Campos Verdes; às 20h, Santa Missa, com liturgia do Movimento de Irmãos, de Cabeçuda e canto pelo grupo do Terço, de Passagem da Barra. Convidados: Apostolado da Oração Matriz Nª Sra. dos Navegantes, Ponta das Pedras, Ponta e Passagem da Barra, Campos Verdes e Farol. // Dia 27 – às 19h15, Recitação do terço pelo Terço dos Homens, de Cabeçuda; 20h, Santa Missa, com liturgia da Irmandade Senhor Bom Jesus dos Passos e canto pelo Grupo de Terço Ponta da Barra. Convidados: Apostolado da Oração de Cabeçuda, comunidades de Mato Alto e de P.Brava (Pontinha e Laranjeiras, Km 37, Santiago e Barreiros), e comunidade São José. // Dia 28 – às 19h, Recitação do terço pelo grupo de Terço São José; 19h30, Transladação luminosa iniciando na capela do Hospital em direção à Matriz Santo Antônio dos Anjos; na chegada, Santa Missa presidida por Frei Rinaldo Stecanella, com liturgia e canto da Irmandade Santo Antônio dos Anjos. // Durante a transladação serão lembradas das 3 primeiras estações da Via Sacra, pelo grupo Oficina de Teatro Arte & Educar, sob a coordenação do professor Rodrigo Bento. // Dia 29 – 16h – Santa Missa no bairro Progresso; 17h, Saída das Imagens Senhor Bom Jesus dos Passos, da Matriz Santo Antônio, e Nossa Senhora das Dores, da Igreja do bairro Progresso, em direção à praça República Juliana, onde será proferido o sermão do encontro pelo padre Antônio Vander da Silva, de Içara. Após a procissão, será realizada Santa Missa presidida pelo padre Antônio Vander. Durante a procissão, serão lembradas as estações da 4ª a 11ª Estações da Via Sacra, pelo grupo Oficina de Teatro Arte & Educar.