Semear: Laguna ganha uma nova forma de atendimento pedagógico

O retorno às aulas após um ano escolar tão diferente como foi 2020, poderá manifestar alterações no desempenho dos alunos. Pensando nisso, as pedagogas Camilla dos Santos Rosa e Samia Daros criaram a Semear. Com planejamento diferenciado, a empresa oferece assistência e um material personalizado e lúdico, de acordo com as necessidades de aprendizagem e interesse de cada aluno.

A ideia de oferecer algo que ajudasse como reforço escolar, surgiu no ano passado: “No decorrer de 2020 eu a Samia percebemos que nosso trabalho poderia tomar outro rumo. Como sempre tivemos uma ótima parceria e uma linha pedagógica muito similar, começamos a alinhar nossos propósitos e assim se fez a Semear”, explica Camilla.

Especializadas em áreas diferentes, ambas com mais de 10 anos de experiência em sala de aula, o que abre ainda mais o leque de possibilidades, elas explicam um pouco sobre a forma de atuação: “As situações são variadas. Desde alunos que estão com falta de motivação para estudar, que enfrentam a mudança de escola ou perda de matéria, dificuldade de assimilar conteúdo ou mesmo aqueles que querem melhorar seu desempenho e buscam um olhar mais técnico para identificar o que pode ser aprimorado”, destaca Samia. Para o público da educação infantil, as aulas particulares são conduzidas de outra forma: “ Trabalhamos por estímulos, fase em que divergem muitas perguntas básicas que precisam de habilidade para serem explicadas”.

Os pais ou responsáveis interessados em saber mais a respeito podem entrar em contato através da conta no Instagram @semear.educacao ou pelos telefones (48) 99663-3010 ou (48) 99694-5464.