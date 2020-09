Senadinho da difusora retorna segunda-feira

Após um período de pausa devido à pandemia do novo coronavírus, o programa Senadinho da Difusora, da 91,5 FM, volta à grade da emissora na próxima segunda-feira, 28, com foco no cenário eleitoral de novembro. A atração recomeça sua agenda de entrevistas ouvindo os candidatos a prefeito de Laguna.

Na última semana, uma reunião entre os representantes dos partidos políticos de Laguna com candidatura para prefeito definiu a ordem de entrevista dos concorrentes à cadeira do Executivo municipal.

A abertura da série de seis programas será com Peterson Crippa (DEM). Evandro Farias (PL) será o segundo candidato em 5 de outubro e Samir Ahmad (PSL) o terceiro, em 12 de outubro.

As entrevistas continuam com Pedro Paulo Alves (Solidariedade) em 19 de outubro e na sequência, Gilberto Sousa (PSC) em 26 de outubro. No último programa, em 2 de novembro, será a vez de Mauro Candemil (MDB).

A emissora prepara ainda uma edição extra do Senadinho às sextas-feiras com os candidatos de Pescaria Brava e Capivari de Baixo. O programa é apresentado por Rafael Bicca, com participação de Márcio Carneiro e Batista Cruz. A atração tem transmissão da Difusora e Agora Laguna, tanto no rádio quanto no Facebook.