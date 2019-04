Senhor dos Passos em Laguna

Promoção conjunta das três paróquias – Até 7 de abril

Hoje – 5 – 19h30 – Exercício da Via Sacra conduzida pelas pastorais da Matriz Santo Antônio dos Anjos.

20h – Santa Missa. Liturgia a cargo da Irmandade Senhor Bom Jesus dos Passos, canto com Grupo de Canto Paz e Bem. Convidados: Todos os Apostolados da Oração das paróquias Santo Antônio dos Anjos, Nossa Senhora dos Navegantes e São Pedro Apóstolo.

Amanhã – 6 – 19h30 – Benção aos doentes no pátio do Hospital seguida da Transladação Luminosa, iniciando na capela do Hospital em direção a Matriz Santo Antônio dos Anjos, com participação das bandas Carlos Gomes e União dos Artistas, Guarda Municipal e Polícia Militar. Na chegada, celebração da Santa Missa com liturgia e canto a cargo da Irmandade Santíssimo Sacramento e Santo Antônio dos Anjos. Após a Santa Missa, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos será levada pela Irmandade Senhor dos Passos até a Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes.

Domingo – 7 – 15h – Saída da Imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes em direção a Matriz Santo Antônio dos Anjos.

15h – Saída da Imagem da Nossa Senhora das Dores da Paróquia São Pedro Apóstolo em direção a Capela Nossa Senhora Auxiliadora no bairro Progresso.

16h – Santa missa com a procissão do encontro de Jesus com sua Mãe aflita, Quarta estação da Via Sacra, que acontecerá na Praça República juliana. O sermão do encontro e a Santa Missa de encerramento estarão a cargo da Caravana Missionária das Santa Chagas de Jesus-Santuário Pe. Reginaldo Manzotti, de Curitiba (PR). Participação das bandas Carlos Gomes e União dos Artistas; Liturgia e canto a cargo das Irmandade do Santíssimo Sacramento Santo Antônio dos Anjos. (Promoção conjunta das paróquias de Santo Antônio dos Anjos, Nossa Senhora dos Navegantes e São Pedro Apóstolo)