Senhores pais, vocês precisam saber

A visão perfeita é fundamental para o desenvolvimento equilibrado e harmonioso de uma criança. Vão aqui alguns esclarecimentos essenciais para alertar aos pais de situações cotidianas que, se percebidas a tempo, poderão minimizar inconvenientes para seus filhos e vocês. Leiam com atenção estas informações :

* 85% do nosso relacionamento com o ambiente é feito através da visão.

* Se a criança apresenta problemas visuais é na fase de alfabetização que aparecem os primeiros sinais.

* Deve ser descoberto antes ou durante a idade escolar, período em que a visão está se desenvolvendo.

* O exame oftalmológico poderá evitar numerosos mal entendidos na relação aluno/professor.

* Equívocos cometidos com crianças que não acompanham o ritmo normal de aprendizagem por problemas visuais, poderão gerar insegurança e sentimento de inferioridade e, o começo da alfabetização poderá comprometer-se com distorções difíceis de corrigir a médio e longo prazo.

* Quando o uso do óculos é necessário, só será bem sucedido com a colaboração dos pais. Encarar com naturalidade o fato na presença da criança, deixando-a à vontade, evita a rejeição.

* Ela estará usando os óculos que escolheu por sua determinação e aceitará o fato com tranquilidade e segurança.

* Para maior segurança da criança é recomendado o uso de óculos com lentes de acrílico (orgânica) ou cristal endurecido e armação com hastes flexíveis.

* Sinais mais comuns quando a criança apresenta falta de visão :

– dores de cabeça

– mal estar durante ou após esforço visual

– franzir a testa ao olhar para longe

– aproximar-se muito de livros ou cadernos, cerrando os olhos.

Fique atento :

– Alerte seus filhos quanto ao perigo de brincadeiras que exponham a acidentes com os olhos como: tesoura, facas, arames, espingardas de pressão, fundas, fogos de artifício, álcool, ácido, tintas, vidros, materiais de limpeza, materiais pontiagudos, etc

– Em casos de acidentes com substâncias tóxicas: lavar bem os olhos com água limpa e procurar atendimento oftalmológico urgente.

– Pancada nos olhos sucedida de vômitos é um caso que exige atendimento oftalmológico com urgência.

– O cinto de segurança e crianças no banco de trás, também nas vias urbanas, previnem ferimentos perfurantes do olho, em caso de acidentes.

Por dr. Vladimir Castilha – Oftalmologista