Sesc realiza Campanha do Agasalho

O Sesc Santa Catarina inicia, na segunda-feira, 29, a Campanha do Agasalho 2019, que visa à arrecadação de roupas de inverno, calçados, cobertores e mantas, em bom estado de uso. As doações serão destinadas a instituições sociais e comunidades de baixa renda, identificadas com estas necessidades, e podem ser entregues até 29 de junho na Unidades Sesc de nossa cidade.

No decorrer da campanha, serão realizadas palestras e oficinas, entre outros eventos de mobilização comunitária, com temas como consumo consciente e sustentável, voluntariado, convivência colaborativa, engajamento e responsabilidade social.

A Campanha do Agasalho Sesc é um projeto que estimula a reflexão sobre a ampla temática da doação. Tanto para doação de tempo (voluntariado), com na doação de bens ou dinheiros. Segundo dados da pesquisa “Doação Brasil 2015”, coordenada pelo Instituto pelo Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), cerca de dois terços da população concordam que o ato de doar pode fazer alguma diferença, o que demonstra um potencial significativo para fortalecimento da cultura de doação no país.

SERVIÇO

Campanha do Agasalho 2019

Período: de 29 de abril a 29 de junho

O que doar: roupas (casacos, meias, agasalhos e calças) sapatos fechados, cobertores, luvas, cachecóis, em bom estado de uso. Empresas, instituições, universidades, prefeituras e interessados em disponibilizar pontos para arrecadações podem participar desta rede de solidariedade. Para isso, é necessário entrar em contato com a Unidade do Sesc de Laguna.