Seu guru mentiu! Fazer o que ama não é a chave para o sucesso

Já que hoje, data em que este texto é publicado, é dia dos namorados, nada melhor do que falar aqui sobre o amor. Esse sentimento tão lindo, gostoso, que nos enche de felicidade e faz nossa vida tão boa. Amar algo ou alguém é uma das melhores sensações que existe.

Mas, infelizmente, no mundo dos negócios nem sempre existe amor. Se aquele seu guru falou que você precisa buscar algo que ame e assim vai ser feliz, sinto em dizer, que pode não dar certo.

Nem todo mundo nasceu pra ganhar a Copa

Vamos usar um exemplo bem simples e banal. Quantas crianças neste Brasil não sonham em virar um “Neymar da vida” e lutar para conquistar a Copa do Mundo? E quantas conseguem?

A verdade é que, se todo mundo fizesse apenas o que ama, provavelmente muitos empregos deixariam de existir. Ninguém ia querer empregos “banais”.

No mundo real nós temos pessoas que tem sonhos, que tem vontade de fazer o que amam, mas que não conseguem, por N motivos. Como diria Joseph Climber: a vida, amigo, é uma caixinha de surpresas!

É só olhar para a grande maioria dos formados nas faculdades. Uma pesquisa dos psicólogos Edson Nunes e Márcia de Carvalho, da Universidade Cândido Mendes, de Santa Catarina, com base em dados do Censo 2000 do IBGE, mostrou que, por aqui, 53% dos jovens formados saem do curso sem conseguir trabalhar na área de seu interesse.

Outra pesquisa feita pelo Centro de Estudos sobre Mercado de Trabalho da Universidade de Northeastern, em Boston, apontou que 40% dos jovens egressos dos cursos de graduação nos EUA acabam empregados em cargos que nem exigem diploma.

Então o jeito é desistir?

Também não! Você deve, sim, trabalhar todos os dias para ser o capitão que vai levantar a taça de campeão mundial, se este for seu sonho. Mas precisa entender que, se você não conseguir, existe uma maneira de encontrar a felicidade, mesmo assim.

Srikumar Rao, em seu livro Happiness at Work: Be Resilient, Motivated and Successful – No Matter What, de 2010, inverte a lógica que os gurus proferem de que é essencial fazer aquilo que ama. Pra ele o importante é achar a paixão em você, e não no seu emprego.

Se não fizer o que ama, então ame o que faz

Esse texto não é pra dizer que não é importante tentar fazer o que ama, nem que não se deve botar todo o amor que for possível em seu trabalho. Não é isso.

Essas linhas aqui servem pra te acalmar e te dizer: se você não está fazendo o que ama, o que sonhou, tudo bem. Se você ainda não alcançou o sucesso que deseja, não se desespere. Tudo tem seu tempo.

O importante é ser feliz com o que você tem e aproveitar as oportunidades que a vida te dá hoje. Se você ficar focado apenas em buscar fazer aquilo que você ama, talvez acabe deixando passar diversas oportunidades de encontrar o amor em outra coisa.

Sabe quando a gente tá cego de amor por uma pessoa que não está nem aí pra gente e aquela que gosta de nós fica tentando conquistar e nós nem damos bola? Então! Não fique cego de amor. Permita-se conhecer novas oportunidades. Permita-se amar o que faz.

O verdadeiro segredo do sucesso é entender que nem sempre vamos fazer só o que gostamos. Faz parte do jogo os obstáculos, engolir sapos e pisar em ovos. A vida real não é um desenho da Peppa Pig. Tá mais pra Caverna do Dragão, onde a galera tá em um local desconhecido, tentando voltar para o lugar que amam e, no fim, nunca conseguem. Mas, pelo menos, no caminho vão se divertindo, aprendendo e amando tudo aquilo.

