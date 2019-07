Foi preciso muitos anos, histórias, cidades e até países para a comerciante Sibele Neves de Farias chegar aonde está. Tubaronense de registro, mas lagunense de coração, ela começou sua trajetória com a faculdade de Nutrição, a qual cursou por dois anos, até decidir mudar para Turismo e Hotelaria: “Me identifiquei com a área, estudei, cheguei a trancar por um tempo e mudei para Miami. Quando retornei, concluí o curso, trabalhei no Costão do Santinho e em uma locadora de veículos, ambos na capital”.

De volta à sua terra natal, a esposa de Daniel optou por trabalhar na área do comércio: “Gostava do contato com o público e de entender de fato o produto que estava vendendo. Eu lia muito à respeito, buscava o máximo de informações no ramo da telefonia, que foi no que trabalhei na época”.

Com o casamento, a mãe de Theo e Artur, mudou-se para terra de Anita e por conselho da cunhada decidiu investir no transporte escolar: “O contato com as crianças é algo maravilhoso. Elas são verdadeiras, divertidas e transmitem uma energia sem igual”.

Cerca de oito anos depois, Sibele teve de se afastar da atividade por problemas de saúde, e um novo hobbie a levaria para o segmento em que atua hoje: “Comecei a fazer artesanatos e postar as peças nas redes sociais. Aos poucos, fui compartilhando também um pouco do meu dia a dia. Comecei a falar sobre maquiagem e moda, que também eram minhas paixões, e o caminho foi se desenhando”.

Com apoio do marido Daniel, há um ano, surgiu a ideia de montar seu próprio negócio: “Vi a oportunidade de investir na área de acessórios. Queria muito oferecer um mix de produtos, com preços acessíveis”.

E assim a focalizada foi materializando seus sonhos. Hoje, a filha de dona Nara e “seo” Cirino, divide seus dias entre as compras para loja, o atendimento às clientes e a busca por novidades: “Adoro saber o que será tendência. Passo horas buscando as cores, as estampas e acessórios que estarão em alta. Também me agrada muito viajar para buscar as novidades e o contato direto com o público, interagir e poder realçar a beleza e feminilidade das minhas clientes”, finaliza.