Há dois anos no supermercado Tieli de nossa cidade, atuando como chefe de frente de caixa, a lagunense Silvia Andrade Domingos sempre trabalhou no comércio.

Filha de “seo” Pedro Fernando e da saudosa dona Zaira, ela aponta as características que não podem faltar para quem trabalha no segmento o qual está hoje: “Creio que os principais sejam responsabilidade, respeito, honestidade e empatia”.

Dona de uma rotina que oscila conforme seu turno, ela explica aos leitores como concilia seus dias: “Cada semana me adapto de uma forma diferente. Logo não tenho um horário fixo. Além do serviço, como toda mulher que trabalha fora, cuido da casa e de minha filha Brenda”.

Quando questionada sobre o que mais lhe realiza na profissão, aponta: “O contato direto com as pessoas. Acabo fazendo amigos. Adoro lidar com os clientes. Minha equipe também precisa ser destacada. É maravilhosa”.

Sobre os desafios, lidar com o público requer jogo de cintura: “Cada um tem seu jeito e temos que tratar a todos com muita educação e respeito”.

Nas hora de folga, a profissional procura descansar: “Gosto de ficar em casa, assistindo séries. Também gosto de ir ao cinema”.

Para os próximos meses e anos, qualificar ainda mais seu trabalho é a meta principal: “Ser uma profissional melhor a cada dia, auxiliando meus colegas e clientes”, finaliza.