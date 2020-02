Dona de uma trajetória profissional marcada por muita dedicação e comprometimento, a lagunense Simone Zeferino Pereira atua no Hospital de Caridade Bom Senhor Jesus dos Passos há 15 anos. A primeira oportunidade, foi no setor de higienização, mas no decorrer dos anos, seu interesse e a busca por oportunidades, a levaram a novos desafios: “Comecei como auxiliar na limpeza. Sempre me comprometi com meu serviço e tentei fazer o meu melhor. Através do meu esforço, hoje, respondo como auxiliar da farmácia hospitalar”, explica a focalizada.

Casada com Gilson, mãe de Davi, Daniel e Andresa, ela aponta o que não pode faltar como características para quem atua na área: “Quem lida com a saúde precisa antes de tudo realizar um atendimento humanizado e ter muita ética”, avalia.

Sobre o que a função tem de melhor, elenca: “Adoro o que faço. Realizar a dispensação de prontuários, atender os funcionários, conviver com a equipe, tudo é muito bom. Sempre lidando diretamente com o maior desafio que é a responsabilidade, afinal estamos envolvendo vidas”.

Dona de uma rotina que inicia por volta das 5 horas, ela realiza seu trabalho no turno da manhã: “Acordo, tomo meu café e sigo para o serviço. Fico no Hospital até às 14 horas. Quando encerra meu turno, vou para casa e cuido dos afazeres domésticos e as demandas da maternidade”.

Filha de dona Maria de Fátima e de “seo” Carlos Alberto, a profissional manifesta sua opinião quando o assunto é Laguna: “Amo morar em nossa cidade, mas acho que precisamos com urgência da vinda de novas empresas que proporcionem oportunidades de emprego para população”.