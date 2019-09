Laguna sediará audiência pública na terça-feira, 27

Por proposição da deputada Luciane Carminatti (PT), a Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoverá no auditório da Udesc, na terça-feira, 27, a partir das 19h, audiência pública com o tema “A cidade e a Cultura: Sistema de Cultura e Patrimônio Cultural”, com participação da professora Fernanda Machado, da UFSC, apresentando o “Festival Folclore Surdo” A audiência faz parte da programação da 38ª Semana Cultural de Laguna e se propõe a discutir os rumos da política cultural no município. Pela primeira vez, o debate será feito com a presidência da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Embora a audiência tenha um enfoque no âmbito municipal, o debate deverá ser útil também aos demais municípios, que poderão tomar como base as proposições elencadas em Laguna. Por isso, a Amurel convida a todos os interessados no assunto a participar da audiência, em especial, os gestores de Cultura e Turismo dos municípios associados, produtores culturais, artistas e prefeitos da região. “Nossa preocupação é aperfeiçoar a gestão pública da Cultura, assegurar espaço a uma área que é fundamental na promoção da cidadania, do desenvolvimento econômico e da qualificação do espaço público de nossas cidades. Além disso, queremos saber, dos órgãos responsáveis pela salvaguarda do nosso patrimônio cultural, quais medidas serão adotadas para sua preservação”, enfatizou a deputada, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Alesc.

Serviço

O quê: Audiência Pública – “A cidade e a Cultura:

Sistema de Cultura e Patrimônio Cultural”

Onde: Udesc/Laguna

Quando: dia 27 de agosto, às 19h