Solenidade de posse da nova gestão da OAB/Laguna – Leandro Schiefler Bento na presidência

O novo presidente da OAB/SC, Rafael Horn, que acaba de assumir a OAB estadual, dará posse aos novos dirigentes da OAB de nossa cidade, no próximo dia 18, às 10h30 da manhã, nos salões do Laguna Tourist Hotel.

O novo presidente da OAB na terra de Anita, é o advogado Leandro Schiefler Bento (foto), que tem como vice o advogado Geraldo Francisco Guedes. Além da diretoria da OAB Laguna, tomarão posse os delegados da Caixa de Assistência dos Advogados –CAASC, na subseção.

A OAB/SC atua em prol dos advogados catarinenses, mas também tem importante papel para a sociedade, sendo o seu porta-voz para garantir o cumprimento da Constituição Federal, com destaque para a defesa do estado democrático de direito, das liberdades individuais, da correta aplicação da lei, da promoção da Justiça e dos direitos humanos, por exemplo. “Neste sentido, a Secccional catarinense conta com 90 Comissões Estaduais que atuam no apoio e aperfeiçoamento da advocacia, mas também fazem a interlocução com a sociedade civil, auxiliando na proteção e defesa dos seus direitos”, explica o presidente da OAB/SC.

Justamente para ampliar a voz de todas as regiões e promover a inclusividade, a atual gestão da OAB/SC acaba de lançar edital de convocação para as advogadas e advogados de todos os municípios do Estado interessados em compor as Comissões Estaduais. Estes órgãos de assessoramento técnico e institucional da Seccional fomentam o desenvolvimento da advocacia, promovem capacitação nos vários ramos do direito e desenvolvem ações para a sociedade de apoio à cidadania, defesa da criança e do adolescente, dos idosos, dos direitos do consumidor, dos animais, pela igualdade racial, de gênero, dentre muitas outras áreas. As inscrições para as Comissões podem ser feitas pelo site da OAB/SC até 31 de março.

A nova diretoria da OAB/Laguna

Presidente: Leandro Schiefler Bento

Vice-presidente: Geraldo Francisco Guedes

Secretária-Geral: Luana Ramalho Moraes

Secretária-Adjunta: Bruna dos Santos Ulysséa

Tesoureiro: José Roseno de Jesus