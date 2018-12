Sotaque mineiro na praia do Mar Grosso – Gusttavo Lima e Alexandre Pires são as atrações do Hangar Summer Festival

Encerrando o ano em grande estilo, nos dias 28 e 29, o Hangar Summer Festival traz a Laguna duas grandes estrelas da música brasileira. Na sexta-feira (28), o cantor Gusttavo Lima, “avalanche do sertanejo universitário”, é quem se apresenta no palco montado na Praça Seival. Já no sábado (29), é a vez de Alexandre Pires, que promete agitar os lagunenses e visitantes com o “Baile do Nêgo Veio”, que reúne os melhores hits dos anos 90, em um show com três horas de duração. Confira um pouco mais sobre a trajetória dos cantores que prometem apresentações inesquecíveis na terra de Anita.

Gusttavo Lima

Cantor, músico e compositor. Essa é a definição do artista sertanejo autodidata, natural da cidade de Presidente Olegário (MG), que toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona. O mineiro chegou ao mercado fonográfico com notoriedade, sendo responsável por dar o tom a diversas canções sertanejas que fazem sucesso nas paradas de todo o País.

Com uma estreia surpreendente, o jovem tem orgulho da sua trajetória como músico. Gusttavo, que já cantou na Folia de Reis com seu pai, saiu de casa aos nove anos de idade para trilhar sua carreira ao lado de seus irmãos com quem formava uma banda. O artista, que também já fez dupla sertaneja com um amigo, deu início a sua carreira solo aos 18 anos. Hoje, carrega em sua bagagem mais de 150 composições originais.

Preservando sua origem e raízes simples, segue com a bagagem de quem domina a arte de compor, tocar e cantar, conquistando cada vez mais seu espaço, sempre com muito carisma e seu jeito humilde de ser.

Nivaldo Batista Lima ou simplesmente Gusttavo Lima, nome artístico que adotou quando fazia parte da dupla Gusttavo e Alessandro, gravou em 2010 o seu primeiro CD e DVD “Inventor dos Amores”, contando com 22 músicas, das quais 16 são composições próprias. Produzido por Pinócchio, o trabalho ganhou destaque no meio dos fãs da música sertaneja devido ao sucesso das canções: Caso Consumado; Revelação; Rosas, Versos e Vinhos; Cor de Ouro e, principalmente, Inventor dos Amores, que projetou seu nome para o Brasil inteiro. O álbum foi recheado de participações especiais, como a dupla Jorge & Mateus na canção “Inventor dos Amores”, Maria Cecília & Rodolfo “Te Quero Sim”, Guilherme & Santiago em “Larguei de Ser Besta” e de Edson, da dupla Edson & Hudson, na faixa “Super Homem”.

O artista, que faz parte do elenco da Som Livre desde o seu primeiro disco, estourou rapidamente nas rádios do País com suas músicas românticas, baladeiras e contagiantes, passando a ser um dos principais nomes do cenário musical brasileiro.

Alexandre Pires

Nascido em 8 de janeiro de 1976, numa família de extrema musicalidade, Alexandre Pires deu seus primeiros passos na carreira musical em 1989, quando decidiu fundar o grupo de pagode Só Pra Contrariar com amigos de Uberlândia e alguns familiares como o irmão Fernando Pires, que viria a ocupar o posto de baterista do grupo (e mais tarde de vocalista, quando o irmão partiu em carreira solo).

A escalada do Só pra Contrariar nas paradas foi vertiginosa. Das concorridas apresentações em cidades mineiras e de Estados vizinhos para o sucesso nacional, decorreram apenas quatro anos. Em 1993, contratado pela gravadora BMG, o grupo lançou seu primeiro disco, SPC – Só pra Contrariar, com Alexandre Pires nos vocais. As faixas “Que se Chama Amor” e “A Barata” logo caíram no gosto popular, projetando o cantor nas rádios e em programas de televisão.

Em 1994, o segundo disco, Só Pra Contrariar, consolidou o sucesso do grupo e o de Alexandre em particular, que logo virou ídolo pelo carisma que exibia no palco e nas apresentações televisivas. A faixa ‘Essa Tal Liberdade’ virou hit e mostrou que o pagode pop do grupo não era modismo passageiro.

Seguiram-se mais dois discos – O Samba Não Tem Fronteiras (1995) e Só Pra Contrariar Futebol Clube (disco ao vivo de 1996 que trouxe a inédita “Tributo aos Mamonas”) – até que, em 1997, Alexandre Pires e seu grupo bateram recorde histórico na indústria fonográfica brasileira. Lançado no início de 1997, o quinto disco do grupo, vendeu nada menos do que três milhões de cópias no embalo de megahits como “Depois do Prazer” e “Mineirinho”. Tamanho sucesso extrapolou as fronteiras do Brasil e começou a dar projeção internacional a Alexandre e ao seu grupo, especialmente no mercado latino formado por países de língua espanhola.

O grande sucesso também rendeu o primeiro disco internacional de Alexandre, “Quando Acaba el Placer”. Esta coletânea de hits, regravados em castelhano, foi a semente de uma carreira brilhante desenvolvida pelo cantor no mercado latino, com vendagens expressivas. Seu sucesso e carisma pessoal foram tamanhos que ele se viu obrigado a deixar o grupo – depois de mais três discos: Só Pra Contrariar (álbum de 1999 que destacou a faixa ‘Sai da Minha Aba’), Bom Astral (2000) e SPC Acústico (projeto ao vivo de 2002 que trouxe participações de astros como Caetano Veloso e Gilberto Gil) – para partir em carreira solo pelo mercado internacional.

Como prioridade da BMG Latina, Alexandre Pires lançou seu primeiro disco solo em espanhol ainda em 2001, Es por Amor, intitulado É Por Amor na edição brasileira. Na original em castelhano, o álbum foi divulgado em mais de 25 países de língua espanhola, inclusive na comunidade latina residente nos Estados Unidos. O carro-chefe do disco foi a balada “Usted se me Llevó la Vida”. O sucesso internacional rendeu a Alexandre Pires gravações com ídolos estrangeiros como Gloria Estefan e Rod Stewart e o lançamento de discos internacionais.